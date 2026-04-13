لقيت ربة منزل في مطلع العشرينات من العمر مصرعها، متأثرة بإصابات بالغة على يد زوجها الذي اعتدى عليها بالضرب المبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع جريمة قتل في قرية بني علي التابعة لمركز بني مزار شمال المحافظة.

انتقل فريق من المباحث والإسعاف لموقع الجريمة، وتبين مقتل "م.أ" 22 سنة، على يد زوجها "أ" 28 سنة، بعد أن اعتدى عليها بالضرب بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما.

جرى ضبط المتهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.