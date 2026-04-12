محافظ بني سويف يشارك أطفال "صديقات الكتاب المقدس" احتفالات القيامة

كتب : حمدي سليمان

10:51 ص 12/04/2026 تعديل في 11:23 ص

حرص اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، على مشاركة أطفال دار أيتام "صديقات الكتاب المقدس" بحي مقبل بمدينة بني سويف، فرحتهم بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث زار الدار صباح اليوم الإثنين، لتقديم التهنئة وقضاء وقت إنساني معهم.

حضور رسمي خلال الزيارة

رافق محافظ بني سويف خلال الزيارة كل من بلال حبش نائب المحافظ، وكامل على غطاس السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور مديرة الدار "تاسوني إيلاريا" وعدد من المسؤولين والمشرفين.

فقرات فنية وأجواء من البهجة

وخلال زيارة محافظ بني سويف، تبادل التهاني مع الأطفال، واستمع إلى الفقرات الفنية والأغاني الوطنية التي قدموها، والتي عكست مواهبهم وروحهم الإيجابية، كما التقط معهم صورًا تذكارية في أجواء سادتها الفرحة.


وأكد محافظ بني سويف أن هذه الزيارات تعكس حرص الدولة على تعزيز قيم المشاركة المجتمعية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به دار أيتام صديقات الكتاب المقدس في رعاية الأطفال وتنمية مهاراتهم.

إشادة من إدارة الدار

من جانبهم، أعرب مسؤولو دار أيتام صديقات الكتاب المقدس عن سعادتهم بزيارة محافظ بني سويف، مؤكدين أن الزيارة أدخلت البهجة على الأطفال، وتعكس اهتمام القيادة التنفيذية بدعم دور الرعاية.

فيديو قد يعجبك



الشيخ أحمد خليل: الانتحار محرم شرعًا.. والضغوط النفسية لا تُسقط الحكم
أخبار

الشيخ أحمد خليل: الانتحار محرم شرعًا.. والضغوط النفسية لا تُسقط الحكم
فيفي عبده وغادة عبدالرازق على رأس قائمة الأكثر زواجًا في الوسط الفني
زووم

فيفي عبده وغادة عبدالرازق على رأس قائمة الأكثر زواجًا في الوسط الفني
توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بسبب شم النسيم وعيد القيامة
أخبار مصر

توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بسبب شم النسيم وعيد القيامة
لماذا فشل أرفع لقاء أمريكي إيراني منذ عقود؟
شئون عربية و دولية

لماذا فشل أرفع لقاء أمريكي إيراني منذ عقود؟
بعد انهيار مفاوضات أمريكا وإيران.. تراجع مفاجئ لناقلات نفط عملاقة في مضيق
شئون عربية و دولية

بعد انهيار مفاوضات أمريكا وإيران.. تراجع مفاجئ لناقلات نفط عملاقة في مضيق

