وسط أجواء تملؤها البهجة والمحبة، احتفلت إيبارشية الفيوم بعيد القيامة المجيد، حيث أُقيم قداس العيد بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة الفيوم.

حضور رسمي وأمني رفيع

شهدت الاحتفالات حضور الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، واللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الفيوم، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر الشريف.

وكان في استقبالهم نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة.

رسالة محبة ووحدة وطنية

وأعرب محافظ الفيوم عن خالص تهانيه لأبناء الطائفة الأرثوذكسية، مؤكدًا أن عيد القيامة عيد لكل المصريين، وأن الشعب المصري يظل نسيجًا واحدًا لا يقبل التجزئة، مشددًا على أن المواطنة هي الأساس لبناء مستقبل الوطن، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار.

كلمات تقدير من الكنيسة

ومن جانبه، وجه نيافة الأنبا إبرام الشكر والتقدير للمحافظ والقيادات الأمنية، مؤكدًا أن هذه اللفتة تعكس عمق المحبة بين أبناء الوطن الواحد، ومشددًا على أهمية استمرار لقاءات المحبة والسلام بين الجميع.

تأمين احتفالات العيد

وشهدت المنطقة المحيطة بكنيسة مار جرجس والشوارع المؤدية إليها تكثيفًا أمنيًا ملحوظًا لتأمين الاحتفالات، بما يضمن خروجها في أجواء آمنة ومنظمة.