أجرى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية. رافقه خلال الجولة أحمد ضاحي، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، والدكتور أحمد مهدلي، مدير المستشفى.

تفقد قسم الطوارئ والاستقبال

استهل المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث اطمأن على تواجد الأطباء وأطقم التمريض خلال النوبتجيات. وأكد ضرورة تقديم الرعاية الطبية لجميع الحالات ومتابعتها حتى تماثلهم للشفاء، مشددًا على أن صحة المواطن خط أحمر ولن يُسمح بأي تقصير. كما وجه بالاهتمام بالنظافة وحسن معاملة المترددين على المستشفى.

جولة شاملة في العيادات والأقسام الطبية

تفقد المحافظ عددًا من الأقسام الطبية والعيادات، منها الأشعة، وعيادة الأسنان، ومعمل الميكروبيولوجي، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، وقسم العناية المركزة للأطفال، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى أقسام الصحة العامة وصحة المرأة. هدفت الجولة للاطمئنان على انتظام العمل والتأكد من تقديم الخدمات وفق المعايير المطلوبة.

استمرار الزيارات المفاجئة

أكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية المفاجئة والمرور الدوري على المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، لضمان تقديم خدمات علاجية متميزة تنعكس إيجابيًا على صحة المواطنين وجودة حياتهم.

توجيهات برفع المخلفات أسفل الكوبري العلوي

خلال عودته من الجولة، وجه الأشموني رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع تراكمات ومخلفات البناء أسفل الكوبري العلوي بالطريق الدولي، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة.

وأكد المحافظ أن النزول إلى مواقع العمل يمثل المعيار الحقيقي لتقييم مستوى الخدمات، ويساعد على رصد الأداء ومعالجة أوجه القصور فورًا، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.