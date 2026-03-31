أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية موسعة بمركز الناصرية لمعالجة والتخلص من المخلفات الخطرة بالإسكندرية، للوقوف على احتياجات التطوير المطلوبة لهذا الصرح الوطني.



أول مركز إقليمي و39 نوعا من المخلفات الخطرة

أوضحت الدكتورة منال عوض أن "الناصرية" هو المركز الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط للتخلص الآمن تمامًا من المخلفات الخطرة، حيث يستقبل 39 نوعًا منها من كافة الشركات بمحافظات مصر، من الإسكندرية وحتى أسوان، وأشارت إلى أن المشروع بدأ باتفاقية مصرية فنلندية وشهد توسعات كبرى على مدار سنوات.

إتاحة فرص تمويلية بمشاركة القطاع الخاص

وجهت الوزيرة بإتاحة فرص تمويلية عبر المشاركة مع القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة، معلنة عن طرح المركز للاستثمار وتشكيل لجنة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لمراجعة كراسة الشروط والبت الفنيّ والماليّ في العروض خلال 15 يومًا فقط، كما شددت على سرعة التخلص من تراكمات الخردة، وإنشاء محرقة جديدة بأحدث التكنولوجيات العالمية.

المراحل الأربع لمركز "الناصرية" (2005 - 2021)

خلال الجولة، تم استعراض المسيرة الفنية للمركز التي انطلقت عبر 4 محطات رئيسية، وبدأت المرحلة الأولى سنة 2005، وشملت تخصيص 37 فدانًا، وإنشاء مدفن مبطن عازل بمساحة 14 ألف متر، وأحواض تبخير ومعمل كيميائي وفق المعايير الأوروبية.

وشملت المرحلة الثانية عام 2006، إنشاء الوحدة الفيزيوكيميائية لمعالجة الأحماض والكروم السداسي، ووحدة "التصليد" لتثبيت المخلفات قبل دفنها.

وكانت المرحلة الثالثة سنة 2009، وشملت تشغيل محرقتين للمخلفات العضوية، وإطلاق "المشروع الكوري" لاستخلاص الزئبق من لمبات الفلورسنت، ووحدات جرش البلاستيك.

وشملت المرحلة الرابعة علم 2021، إنشاء أكبر خلية دفن في مصر 15 ألف متر بتكلفة 17 مليون جنيه، مع خطة طوارئ وتأمين ضد الحريق بتكلفة 2.3 مليون جنيه.

خطة تطوير.. من معالجة "الليد" إلى استخلاص المعادن الثمينة

كشف ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، عن خطة التطوير التي ستنفذ على مرحلتين؛ تشمل الأولى تزويد المركز بمحارق متطورة، والإغلاق النهائي الآمن لخلية الدفن الأولى، وتحديث أجهزة التحليل الكروماتوجرافي.

بينما تتضمن المرحلة الثانية قفزة تكنولوجية بتركيب وحدة معالجة بالتغوير، وتطوير وحدة الزئبق لتشمل معالجة اللمبات الليد، وإقامة أول خط لتفكيك المخلفات الإلكترونية لاستخلاص المعادن الثمينة، إضافة إلى تدشين خط متكامل لتدوير كافة أنواع البطاريات.

ركيزة منظومة الإدارة البيئية

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن مركز الناصرية يمثل ركيزة منظومة الإدارة البيئية، مشددًا على تطبيق أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة التشغيل.



شارك في الجولة الدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ، الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة، اللواء أحمد حبيب السكرتير العام، محمد صلاح السكرتير المساعد، والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية.