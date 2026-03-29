حملات لضبط المخالفين.. نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ قرار غلق المحال ميدانيًا- صور

كتب : مصراوي

01:18 ص 29/03/2026
    تنفيذ قرار غلق المحال في بني سويف
    تنفيذ قرار غلق المحال في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أجرى بلال حبش نائب محافظ بني سويف، جولة ميدانية مسائية لمتابعة تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة والمنشآت التجارية، في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس السبت بمدينة بني سويف.

متابعة ميدانية لتنفيذ قرار غلق المحال

جاءت الجولة في إطار جهود محافظة بني سويف لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الغلق، وتحقيق الانضباط في الشارع، إلى جانب ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الحالية.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعددا من القيادات التنفيذية ومسؤولي الوحدة المحلية، إذ شملت الحملة المرور على عدد من الشوارع الحيوية والمناطق التجارية داخل المدينة، للتأكد من التزام أصحاب المحال بالمواعيد المحددة.

أكد نائب المحافظ، أن توجيهات المحافظ تشدد على استمرار الحملات الميدانية اليومية، وعدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان الالتزام الكامل بقرار الغلق.

وأشار إلى أهمية تكثيف التواجد الميداني خلال فترات الغلق، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لضبط الشارع والحفاظ على النظام العام وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وأوضح أن المحافظ يتابع بشكل مستمر تنفيذ القرار على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مع تكليف الوحدات المحلية بتنظيم حملات مسائية يومية، لمراقبة التزام المحال والمنشآت التجارية بالمواعيد، في إطار خطة الدولة لتحقيق الانضباط وترشيد استهلاك الطاقة.

تنفيذ قرار غلق المحال في بني سويف بني سويف علق المحال التجارية محافظ بني سويف مواعيد غلق المحلات بلال حبشي

