أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة أولاد عمر بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بحالات اختناق وقيء نتيجة تسرب غاز من ماسورة الغاز الطبيعي الممتدة إلى منزلهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار أمني وانتقال فوري

تلقى عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس العام، بوصول 5 مصابين من أسرة واحدة بادعاء اختناق وقيء نتيجة تسرب غاز.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز من ماسورة غاز طبيعي متصلة بشقة سكنية في منطقة أولاد عمر، ما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة.

نقل المصابين وتلقي العلاج

واستقبلت المستشفى المصابين وهم: غادة عبدالعزيز الدريني (48 عامًا)، عصمت حسين محمد عيد (74 عامًا)، مليكة محمد عبدالعظيم (13 عامًا)، شوقي محمد عبدالعظيم (10 سنوات)، ومالك محمد عبدالعظيم (10 سنوات)، وجميعهم يعانون من اختناق وصعوبة في التنفس وقيء.

وتم إيداع المصابين بقسم الاستقبال، وإجراء جلسات استنشاق لهم، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة حتى استقرار حالتهم.

تحرير محضر وإخطار الجهات المختصة

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم إخطار شركة غاز مصر لفحص مصدر التسرب واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.