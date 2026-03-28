هنأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الأمهات المثاليات والآباء المثاليين من العاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، بمناسبة فوزهم في مسابقة الأم المثالية والأب المثالي للعام السابع على التوالي 2026، والتي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص، تقديرًا لمسيرتهم في العطاء وتضحياتهم في تربية الأبناء.

رعاية وزارية وتقدير رسمي

جاء التكريم تحت رعاية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، تأكيدًا على الدور المحوري للأمهات والآباء في بناء الأسرة والمجتمع، وما يقدمونه من عطاء متواصل وتضحيات كبيرة.

وشملت قائمة المكرمات:

إيمان علي محمد عبد الفتاح (الأم المثالية – الحالة الطبيعية) بديوان عام المحافظة

لمياء كمال محمد عبد المجيد (أم من ذوي الاحتياجات الخاصة) بمجلس مدينة فاقوس

زينب علي أحمد محمد (أم لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة) بمجلس مدينة فاقوس

سحر محمد عطية عوض الله (أم معيلة) بالوحدة المحلية بشرشيمة – ههيا

أمهات الموظفات المتميزات

كما تم تكريم عدد من أمهات الموظفات المتميزات، وهن: ماجدة كامل عزمي رزق (والدة كريستين فكري عبد المسيح)، نادية عبد العزيز أحمد عبد الفتاح (والدة أميرة محمد محمد محمد).

الآباء المثاليون

وشمل التكريم أيضًا الآباء المثاليين:إسماعيل جودة صالح إبراهيم – الوحدة المحلية بالدايدامون – مركز فاقوس، محمد الشبراوي محمد الهادي علي – ديوان عام المحافظة.

دعم مستمر لقيم الأسرة

وأكد محافظ الشرقية أن الأم المصرية تمثل نموذجًا للعطاء والقوة وصانعة القيم داخل المجتمع، مشددًا على أن تقدير الأمهات والآباء واجب مستمر يعكس إيمان الدولة بدورهم في بناء الأجيال، مشيدًا بدعم القيادة السياسية لحقوق المرأة وتمكينها.

جوائز مالية وتكريم معنوي

ومن جانبها، أوضحت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أن اللجنة أقرت منح كل فائز جائزة مالية قدرها 7 آلاف جنيه، تقديرًا لعطائهم المستمر، وتحفيزًا لنشر ثقافة القدوة والمسؤولية بين العاملين بالمحافظة.