استمرار إغلاق ميناء الغردقة واستنفار في "موانئ البحر الأحمر" لمواجهة سوء الطقس

كتب : حسام الدين أحمد

10:38 ص 26/03/2026

تداول البضائع في ميناء سفاجا ليلا

تواصل هيئة موانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد والطوارئ بموانيها لمواجهة سوء الأحوال الجوية، مع استمرار إغلاق ميناء الغردقة لحين تحسن الطقس.

ورست 12 سفينة بضائع على أرصفة الموانئ، وجرى تداول 2500 طن بضائع و387 شاحنة و42 سيارة.

وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع و341 شاحنة و37 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 1000 طن بضائع و46 شاحنة و5 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين الحرية وPELAGOS Express، اليوم الخميس، بينما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و190 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي الحسين وآيلة وسينا كما سجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1993 راكباً.

