إعلان

تسمم شقيقين بعد تناول وجبة كشري في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

02:29 م 21/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف واقعة إصابة شقيقين بحالة اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهما وجبة «كشري» يُشتبه في فسادها، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من المستشفى التخصصي، يفيد بوصول شقيقين في حالة إعياء شديد، وهما: "زياد ع. س."، 16 عامًا، وشقيقه "محمد. ع. س."، 18 عامًا، ويقيمان بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز الواسطى.

الأعراض والحالة الصحية

وبالفحص، تبين معاناة المصابين من أعراض قيء ومغص وآلام حادة بالبطن، مع الاشتباه في إصابتهما بتسمم غذائي نتيجة تناول طعام غير صالح.

الرعاية الطبية

جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين داخل المستشفى، مع متابعة حالتهما الصحية لحين تحسنها.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، فيما تباشر الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من مصدر الطعام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم غذائي الواسطي كشري فاسد بني سويف إصابة شقيقين مستشفى بني سويف

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان