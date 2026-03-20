كان رايح يصلي العيد.. مصرع طالب في حادث ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:52 ص 20/03/2026

حادث انقلاب سيارة ملاكي

لقي طالب مصرعه، صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام مديرية الأمن القديمة بالطريق الدائري بمدينة بني سويف، أثناء توجهه لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، في حادث أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

بلاغ وانتقال سيارات الإسعاف

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في محيط مديرية الأمن القديمة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث

بيانات المتوفى ونقل الجثمان

بالانتقال والفحص، تبين مصرع الطالب "أحمد خ. م."، 22 عامًا، ومقيم بقرية بني هارون، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

انقلاب سيارة حادث سيارة مصرع طالب بني سويف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الجمعة
حلم دوري الأبطال.. تحرك جديد من الزمالك لإنقاذ الرخصة الأفريقية
رياضة محلية

حلم دوري الأبطال.. تحرك جديد من الزمالك لإنقاذ الرخصة الأفريقية
"شلالات البالونات" ترسم البسمة على وجوه المواطنين في بورفؤاد خلال عيد الفطر
أخبار المحافظات

"شلالات البالونات" ترسم البسمة على وجوه المواطنين في بورفؤاد خلال عيد الفطر
باتصال هاتفي.. محافظ القليوبية يهنئ "أشكار زغلول" بلقب الأم المثالية
أخبار المحافظات

باتصال هاتفي.. محافظ القليوبية يهنئ "أشكار زغلول" بلقب الأم المثالية
إسرائيل تعتقل جنديًا من القبة الحديدية بشبهة التجسس لصالح إيران
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعتقل جنديًا من القبة الحديدية بشبهة التجسس لصالح إيران

