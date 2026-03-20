لقي طالب مصرعه، صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام مديرية الأمن القديمة بالطريق الدائري بمدينة بني سويف، أثناء توجهه لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، في حادث أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

بلاغ وانتقال سيارات الإسعاف

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في محيط مديرية الأمن القديمة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث

بيانات المتوفى ونقل الجثمان

بالانتقال والفحص، تبين مصرع الطالب "أحمد خ. م."، 22 عامًا، ومقيم بقرية بني هارون، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.