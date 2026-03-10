إعلان

دفن أحدهما بالأراضي المقدسة.. وفاة شابين من الشرقية في حادثين بالسعودية والإمارات

كتب : ياسمين عزت

03:54 م 10/03/2026
لقي الشاب محمود السيد سنجر مصرعه في حادث بالمملكة العربية السعودية، أثناء تواجده هناك للعمل، في واقعة تركت حالة من الحزن العميق بين أهله وأصدقائه بمحافظة الشرقية.

وأكد مقربون من الأسرة أن الشاب كان قد سافر إلى السعودية منذ فترة للعمل، إلا أن القدر لم يمهله طويلاً، حيث توفي في حادث وتم دفنه بالأراضي السعودية.

حزن كبير بسبب رحيله وتركه ثلاث بنات
وأعرب أهالي محافظة الشرقية عن حزنهم الشديد عقب تداول خبر وفاة الشاب، خاصة أنه ترك خلفه ثلاث بنات صغيرات، لم تتجاوز أكبرهن ست سنوات، ما زاد من ألم الأسرة والأقارب الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الأهالي أن الراحل كان معروفًا بحسن الخلق والسعي الدائم لتوفير حياة كريمة لأسرته.

وفاة شاب آخر من الشرقية في حادث بالإمارات
وفي واقعة أخرى، لقي شاب يدعى أحمد كمال مصرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا في إمارة الشارقة، إثر حادث دهس وقع نتيجة تصادم سيارة بدراجة نارية كان يستقلها أثناء عمله في توصيل الطلبات (دليفري).

أهالي قرية قطيفة يطالبون بعودة الجثمان
وينتمي الشاب الراحل إلى قرية قطيفة مباشر التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، حيث خيم الحزن على أهالي القرية عقب انتشار خبر وفاته.

وطالب الأهالي بسرعة تدخل الجهات المعنية والسفارة المصرية بالإمارات لتسهيل الإجراءات اللازمة لعودة جثمانه إلى مصر، حتى يتمكن ذويه من دفنه بمسقط رأسه بين أسرته وأقاربه.

