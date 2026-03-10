بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد المواقف ومحطات الوقود بعد رفع أسعار البنزين والسولار

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة لتفقد موقف سيارات محطة مصر، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة عقب زيادة أسعار الوقود.

وتابع المحافظ الالتزام بالتعريفة الرسمية وتوافر الملصقات الخاصة بها، حيث تم تعليق بنرات مؤقتة بخط اليد توضح خطوط السير والأجرة المقررة بعد التعديل، وذلك لحين انتهاء طباعة الملصقات الرسمية الجديدة وتوزيعها على جميع الخطوط.

إعادة دراسة تعريفة الركوب

وطالب عدد من سائقي خطوط السير، المحافظ خلال الجولة، بإعادة دراسة تعريفة الركوب المقررة بما يتناسب مع طول المسافة، من بينها خطوط "محطة مصر – العوايد"، و"محطة مصر – الساعة"، فضلًا عن مقترح إنشاء خط يخدم أهالي منطقة مطار النزهة لتيسير حركة تنقل المواطنين.

واستمع عطية، إلى مطالب عدد من السائقين العاملين على خط غير رسمي يربط بين محطة مصر وأبيس الثانية، والذي يخدم مديرية التربية والتعليم وعددًا من المناطق السكنية مثل أبيس العاشرة وأبيس الثانية، حيث طالبوا بتقنين وضع الخط نظرًا لوجود حركة ركاب فعلية عليه.

لجنة لمناقشة مطالب السائقين

ووجه المحافظ بسرعة عرض تلك المطالب على لجنة التشغيل والمتابعة بالمشروع، مؤكدًا انعقادها اليوم لدراسة هذه المقترحات وحسم ما يلزم بشأنها بما يحقق مصلحة المواطنين وينظم حركة العمل بالمواقف.

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية، موجّهًا الأجهزة المعنية من إدارة المرور والأحياء بتكثيف حملات المتابعة والرقابة داخل المواقف وعلى خطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفات، بما يضمن الانضباط الكامل وحماية حقوق المواطنين.

مصلحة المواطن

وأكد أن المحافظة حريصة على المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة النقل الجماعي والاستماع إلى السائقين والمواطنين على حد سواء، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن واستقرار عمل السائقين.