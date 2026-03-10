إعلان

بعد إعلان الأسعار الجديدة.. لجان تموينية تجوب محطات الوقود في كفر الشيخ- فيديو وصور

كتب : مصراوي

06:54 ص 10/03/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    جانب من عمل رجال التموين
  • عرض 14 صورة
    رجال التموين وممارسة عملهم
  الأسعار الجديدة
    خلال عمل رجال التموين
  • عرض 14 صورة
    الأسعار الجديدة
  • عرض 14 صورة
    العمل في تمويل السيارات بالأسعار الجديدة
  • عرض 14 صورة
    مشهد من محطة وقود في كفر الشيخ
  • عرض 14 صورة
    مشهد من تمويل المركبات بعد زيادة الأسعار
  • عرض 14 صورة
    عمل طبيعي في محطة الوقود بعد زيادة الأسعار
  • عرض 14 صورة
    عداد ماكينة تمويل بترول يعمل بالأسعار الجديدة
  • عرض 14 صورة
    رجال التموين خلال عملهم
  • عرض 14 صورة
    عداد ماكينة تمويل بترول يعمل بالأسعار الجديدة (1)
  • عرض 14 صورة
    تمويل سيارة بالسولار
  • عرض 14 صورة
    جانب من تمويل سيارة بالسولار بعد الأسعار الجديدة

كفر الشيخ- إسلام عمار:

شهدت محطات الوقود في مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تواجد لجان من الإدارات الفرعية التابعة لمديرية التموين في كفر الشيخ لتنفيذ آليات العمل بالأسعار الجديدة للمواد البترولية التي جرى الإعلان عنها لحظة السحور.

‏كان الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، كلف مديري الإدارات الفرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بتشكيل لجان من كل إدارة تجوب محطات الوقود الكائنة في نطاق الإدارات الفرعية لرصد كميات المواد البترولية المتبقية بكل محطة لحظة الإعلان عن زيادة المحروقات تمهيدًا لضخها وإعادة بيعها بالأسعار الجديدة المعلنة.

وقرر أصحاب محطات الوقود تعليق لافتات بالأسعار الجديدة طبقًا للبيان الصادر عن لجنة تسعير المواد البترولية بينما شهدت المحطات البترولية هدوءًا عقب الإعلان الرسمي عن زيادة المحروقات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026.

