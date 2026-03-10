بعد زيادة الوقود.. محافظ المنوفية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات

كفر الشيخ- إسلام عمار:

شهدت محطات الوقود في مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تواجد لجان من الإدارات الفرعية التابعة لمديرية التموين في كفر الشيخ لتنفيذ آليات العمل بالأسعار الجديدة للمواد البترولية التي جرى الإعلان عنها لحظة السحور.

‏كان الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، كلف مديري الإدارات الفرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بتشكيل لجان من كل إدارة تجوب محطات الوقود الكائنة في نطاق الإدارات الفرعية لرصد كميات المواد البترولية المتبقية بكل محطة لحظة الإعلان عن زيادة المحروقات تمهيدًا لضخها وإعادة بيعها بالأسعار الجديدة المعلنة.

وقرر أصحاب محطات الوقود تعليق لافتات بالأسعار الجديدة طبقًا للبيان الصادر عن لجنة تسعير المواد البترولية بينما شهدت المحطات البترولية هدوءًا عقب الإعلان الرسمي عن زيادة المحروقات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026.