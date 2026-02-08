

المنوفية- أحمد الباهي:

انتظمت اليوم الأحد الدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمختلف المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب المعاهد الأزهرية بمراكز وقرى محافظة المنوفية، وسط أجواء من الجدية والاستعداد لاستقبال الطلاب.

ولفت طلاب الأزهر الشريف الأنظار بظهورهم بالزي الأزهري المميز، الذي أضفى حالة من الوقار والانضباط داخل محيط المعاهد مع بداية اليوم الدراسي.

وبدأت المدارس والمعاهد يومها بطابور الصباح، حيث صدحت الإذاعة المدرسية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها فقرات الإذاعة المعتادة، في مشهد عكس عودة الروح والانضباط إلى المؤسسات التعليمية مع بداية الترم الثاني.

وشهدت عدد من المدارس توافد الطلاب في الساعات الأولى من الصباح، مع متابعة الإدارات التعليمية لسير العملية الدراسية والتأكد من انتظام اليوم الأول دون معوقات.