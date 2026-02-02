إعلان

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.11%

كتب : جمال محمد

11:47 ص 02/02/2026

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 76.11%.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لاستعراض المؤشرات العامة للنتيجة، ونسب النجاح، ومعدلات الأداء الطلابي بمختلف الإدارات التعليمية.

وأعرب محافظ المنيا عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين والمتفوقين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتميزين على مواصلة الاجتهاد خلال الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على تفوقهم العلمي. كما وجّه الشكر والتقدير للقيادات التعليمية والإداريين والمعلمين تقديرًا للجهود المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول.

وفي سياق متصل، أكد كدواني حرص واهتمام الدولة بقطاع التعليم باعتباره أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على استمرار محافظة المنيا في تقديم الدعم اللازم لتطوير المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة القائمين عليها، وتحفيز الطلاب المبدعين.

من جانبه، أوضح صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 119 ألفًا و416 طالبًا، حضر منهم 114 ألفًا و831 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة 76.11%.

نتيجة الشهادة الإعدادية عماد كدواني امتحانات الشهادة الإعدادية

