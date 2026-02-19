تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، البرنامج التدريبي على المشغولات اليدوية الذي ينفذه فرع المجلس القومي للمرأة للفتيات، بحضور الأستاذة نادية عزمي مقرر فرع المجلس، في إطار جهود دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مهاراتها الحرفية.

واطّلعت حنان مجدى على أنشطة ورش تدريب المشغولات اليدوية، والخياطة، والإكسسوارات اليدوية، والحرف التراثية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الهوية التراثية للمحافظة وربطها بفرص تسويقية تسهم في زيادة دخل الأسر.

كما أشادت بمستوى المنتجات التي تنفذها المتدربات، موجّهةً بتكثيف البرامج التدريبية وتوسيع قاعدة المستفيدات، والتنسيق مع مركز إبداع مصر الرقمية لتحقيق التكامل بين الجوانب التدريبية المختلفة في مجالات التسويق وريادة الأعمال وتأهيل الفتيات لسوق العمل، ومنحهن مهارات عملية تمكنهن من إقامة مشروعات منزلية مستدامة، بما يعزز دور المرأة كشريك أساسي في جهود التنمية بالمحافظة.