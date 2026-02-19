

كفر الشيخ- إسلام عمار:

لقي طالبان مصرعهما، في أول ليلة سحور شهر رمضان المبارك، بينما أصيب آخرين إثر وقوع حادث تصادم على طريق "كفر الشيخ– قرية المرابعين" نطاق كفر الشيخ.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول طالبين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام جثتين هامدتين، ومصابين آخرين بإدعاء حادث سير على طريق قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ.

تبين من سجلات المستشفى وفاة كلا من: "أحمد. ح. ا"، طالب، و"خالد. م. ا"، طالب، وأصيب "خالد. ا"، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"سلوى. م"، باشتباه كسر بالكتفين، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.