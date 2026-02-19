إعلان

بِركة دماء في أول يوم رمضان.. مصرع طالبين وإصابة آخرين إثر حادث سير بكفر الشيخ

كتب : مصراوي

05:03 ص 19/02/2026

الضحيتين

كفر الشيخ- إسلام عمار:

لقي طالبان مصرعهما، في أول ليلة سحور شهر رمضان المبارك، بينما أصيب آخرين إثر وقوع حادث تصادم على طريق "كفر الشيخ– قرية المرابعين" نطاق كفر الشيخ.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول طالبين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام جثتين هامدتين، ومصابين آخرين بإدعاء حادث سير على طريق قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ.

تبين من سجلات المستشفى وفاة كلا من: "أحمد. ح. ا"، طالب، و"خالد. م. ا"، طالب، وأصيب "خالد. ا"، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"سلوى. م"، باشتباه كسر بالكتفين، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طالبين في كفر الشيخ كفر الشيخ أمن كفر الشيخ النيابة العامة قرية المرابعين

