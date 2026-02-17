جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، فعاليات الاحتفالية التي أقامها المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، لتكريم أطفال مرحلة رياض الأطفال على مستوى إدارة طور سيناء التعليمة، المشاركين في الموسم الثاني لمسابقة "دوري لآليء الروضة".

حضر الفعالية، أحمد غيث، مدير إدارة الطور التعليمية، وأعضاء مجلس أمناء إدارة طور سيناء، ومديرو المدارس الفائزة في المسابقة.

وقالت مديرة المديرية، إن الأطفال هم بناة الوطن، لذا لابد من الإهتمام ببناء شخصيتهم، من خلال تفعيل الأنشطة التي من شأنها تنمية قدراتهم في مختلف النواحي، مع التركيز على تنمية مواهبهم.

وشددت على ضرورة الإهتمام باستخدام استراتيجيات تعليمية تراعي المرحلة العمرية، والفروق الفردية، على أن تكون هذه الاستراتيجيات شاملة جميع حواس الطفل لجعل التعليم باقي الأثر.

وأشادت بمستوى الأطفال الثقافي، والعلمي، وسرعة البديهة والقدرة على الثبات التي يتمتعون بها، إضافة إلى قدراتهم الفائقة على التعاون خلال فقرات المسابقة، مقدمة الشكر لرئيس مركز الموهوبين، والعاملين به، وتوجيه رياض الأطفال والمعلمات، وأولياء الأمور، لجهودهم المتناسقة لتنمية مواهب الأطفال.

ومن جانبه، أكد أبو السعود أبو الفتوح، رئيس مركز الموهوبين والتعلم الذكي، أن المسابقة فريق رياض أطفال مدرسة المروة المتميزة في المسابقة، التي تضمنت عدة مستويات من الأسئلة التي تعتمد بدرجة كبيرة على مهارات الاستماع والتذكر، والقراءة والكتابة، والحساب، و الملاحظة وسرعة البديهة، مشيرا إلى أن الموسم الثاني للمسابقة يهدف إلى اكتشاف الأطفال الموهوبين بهذه المرحلة في كافة المجالات ، بغرض عمل برامج إثرائية للمتميزين داخل المدرسة.

وأوضح أن المسابقة أقيمت على مستوى روضات إدارة طور سيناء التعليمية، وشاركت رياض أطفال المدارس الرسمية للغات، وهم : مدرسة المروة المتميزة للغات، ومدرسة الأهرام الرسمية لغات، ومدرسة الأمل الرسمية لغات، وفازت على المدارس اللغات روضة مدرسة المروة المتميزة.

وأشار إلى أن المسابقة أقيمت بين روضات المدارس الحكومية، وفاز فيها بالمركز الأول روضة مدرسة رفاعة الطهطاوي الإبتدائية، وفازت روضة مدرسة علي مبارك بالمركز الثاني، والمركز الثالث فازت به روضة مدرسة الزهور الإبتدائية.

وحرصت مديرة المديرية على تفقد المركز، والتعرف على الخدمات المتنوعة التي يقدمها للطلاب، وأبرز الأعمال التي قام بها خلال الفترة الماضية.

كما قامت بتكريم مديري المدارس التي فازت في المسابقة، وتكريم 16 طفلا بواقع 4 أطفال بكل مدرسة من المدارس الفائزة، إضافة إلى تكريم فريق العمل بمركز الموهوبين، ومدير المدرسة الثانوية الفندقية.