كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبة يد سيدة بأسلوب "الخطف" بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أنه تبين، بعد الفحص، تلقي مركز شرطة ميت غمر بلاغًا من إحدى السيدات تفيد بتضررها من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبة يدها وما تحتويه من متعلقات.

تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية ومقيمان بمحافظة الدقهلية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.