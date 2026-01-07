إعلان

رسائل مودة.. محافظ القليوبية ومدير الأمن في ضيافة الكنيسة الإنجيلية ببنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:12 م 07/01/2026
قدّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، والعميد أحمد فاروق، رئيس مكتب الأمن القومي ببنها، وبحضور السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارتهم للكنيسة الإنجيلية بمدينة بنها، في إطار ترسيخ قيم المحبة والتآخي والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

وكان في استقبالهم القس رفيق دويب، راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها، الذي رحّب بالوفد وأعرب عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة.

وأكد محافظ القليوبية، خلال الزيارة، أن أعياد المصريين تمثل مناسبة وطنية تجمع أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن روح المحبة والتسامح التي تسود المجتمع المصري تُعد ركيزة أساسية في بناء الدولة، ومؤكدًا حرص المحافظة على مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم في مختلف المناسبات.

ومن جانبه، أعرب القس رفيق دويب عن خالص شكره وتقديره لمحافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية على هذه الزيارة، مؤكدًا أن مشاركة القيادات التنفيذية والأمنية في الأعياد تعكس روح المحبة والوحدة الوطنية، وتعزز قيم التعايش والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

رافق المحافظ في الزيارة كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، والأستاذ وليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها، إلى جانب رجال الدين الإسلامي يتقدمهم الدكتور عبد الرحمن رضوان، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ مجدي آتا، وكيل عن المنطقة الأزهرية بالقليوبية، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

محافظ القليوبية مدير الأمن الكنيسة الإنجيلية ببنها

