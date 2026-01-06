بالأسماء.. تفاصيل إصابة 8 أشخاص بتسمم غذائي في فرح بالدقهلية

أصيب 8 أشخاص بحالات قيء وإسهال واضطراب في الوعي، إثر تعرضهم لتسمم غذائي ناتج عن تناول وجبة طعام خلال حفل زفاف بقرية "دموه" التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت الملاحظة.

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام، بوصول 8 أشخاص يعانون من أعراض تسمم (قيء، إسهال، واضطراب في درجة الوعي)، ادعاء تناول طعام فاسد.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث، وبالفحص تبين إصابة كل من:

أمل حسين عبد النبي حسن (56 عامًا) - اضطراب في درجة الوعي، وخديجة محمد شعبان (60 عامًا) - آلام حادة بالمعدة، وفتحية محمد شعبان (70 عامًا) - غثيان وآلام بالمعدة، ومها عبد العزيز محمد السيد (22 عامًا) - آلام بالمعدة، ومها حسن عبد النبي حسن (45 عامًا) - اضطراب في درجة الوعي، وعبد الرحمن أيمن عبد المولى أبو الحسن (16 عامًا) - اضطراب في درجة الوعي، وآدم أيمن عبد المولى أبو الحسن (11 عامًا) - آلام بالمعدة، ومحمود أيمن عبد المولى أبو الحسن (15 عامًا) - اضطراب في درجة الوعي.

وبسؤال المصابين، أجمعوا على شعورهم بهذه الأعراض عقب تناولهم وجبة طعام خلال حفل زفاف كانوا مدعوين إليه في قرية "دموه".

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.