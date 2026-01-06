إعلان

بالأسماء.. تفاصيل إصابة 8 أشخاص بتسمم غذائي في فرح بالدقهلية

كتب : رامي محمود

02:39 م 06/01/2026

تسمم غذائي - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 8 أشخاص بحالات قيء وإسهال واضطراب في الوعي، إثر تعرضهم لتسمم غذائي ناتج عن تناول وجبة طعام خلال حفل زفاف بقرية "دموه" التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت الملاحظة.

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام، بوصول 8 أشخاص يعانون من أعراض تسمم (قيء، إسهال، واضطراب في درجة الوعي)، ادعاء تناول طعام فاسد.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث، وبالفحص تبين إصابة كل من:

أمل حسين عبد النبي حسن (56 عامًا) - اضطراب في درجة الوعي، وخديجة محمد شعبان (60 عامًا) - آلام حادة بالمعدة، وفتحية محمد شعبان (70 عامًا) - غثيان وآلام بالمعدة، ومها عبد العزيز محمد السيد (22 عامًا) - آلام بالمعدة، ومها حسن عبد النبي حسن (45 عامًا) - اضطراب في درجة الوعي، وعبد الرحمن أيمن عبد المولى أبو الحسن (16 عامًا) - اضطراب في درجة الوعي، وآدم أيمن عبد المولى أبو الحسن (11 عامًا) - آلام بالمعدة، ومحمود أيمن عبد المولى أبو الحسن (15 عامًا) - اضطراب في درجة الوعي.

وبسؤال المصابين، أجمعوا على شعورهم بهذه الأعراض عقب تناولهم وجبة طعام خلال حفل زفاف كانوا مدعوين إليه في قرية "دموه".

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم غذائي تسمم اشخاص حفل زفاف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"مش مجنون وكان بيصلي".. نجل ضحية المنوفية يكشف مفاجأة عن المتهم بقتل والدته
أخبار المحافظات

"مش مجنون وكان بيصلي".. نجل ضحية المنوفية يكشف مفاجأة عن المتهم بقتل والدته
تقديرًا لتضحياتهم.. صرف تعويضات مالية لأسر شهداء ومصابي الحروب السابقة
أخبار مصر

تقديرًا لتضحياتهم.. صرف تعويضات مالية لأسر شهداء ومصابي الحروب السابقة
قادة أوروبا يتحدون ترامب: جرينلاند ملك شعبها وقضيتها أولوية لنا
شئون عربية و دولية

قادة أوروبا يتحدون ترامب: جرينلاند ملك شعبها وقضيتها أولوية لنا
خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60 % من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
اقتصاد

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60 % من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
علوم

العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث