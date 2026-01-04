إعلان

سقط أثناء عمله.. أزمة قلبية تنهي حياة رائد شرطة بانتخابات المنيا

كتب : جمال محمد

07:31 م 04/01/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

توفي رائد شرطة، اليوم الأحد، أثناء تواجده على رأس الخدمات الأمنية المعينة لتأمين إحدى اللجان الانتخابية بمركز مغاغة شمالي محافظة المنيا، وذلك إثر تعرضه لعارض صحي مفاجئ لم يمهله طويلًا.

رحيل مفاجئ في "مدرسة الجرنوس"

شهدت لجنة مدرسة "الجرنوس" التابعة للدائرة الثالثة بمركز مغاغة، واقعة وفاة الرائد "محمود أبو القاسم"، الذي سقط مغشياً عليه بشكل مفاجئ أثناء أداء مهام عمله في تأمين سير العملية الانتخابية.

وتبين بالفحص الطبي المبدئي أن الوفاة نتجت عن إصابته بأزمة قلبية حادة ومفاجئة.

نقل الجثمان وإجراءات قانونية

تم نقل جثمان الضابط الراحل إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام، وتم وضع الجثة تحت تصرف الجهات المعنية.

كما حرر محضر رسمي بالواقعة لإثبات الحالة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصريح بالدفن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا مدرسة الجرنوس وفاة رائد شرطة اللجان الانتخابية مغاغة النيابة العامة مستشفى مغاغة العام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات بسعر فائدة 19% مع استحقاق الـ27% غدا؟
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية