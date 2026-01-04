سقط أثناء عمله.. أزمة قلبية تنهي حياة رائد شرطة بانتخابات المنيا

المنيا - جمال محمد:

توفي رائد شرطة، اليوم الأحد، أثناء تواجده على رأس الخدمات الأمنية المعينة لتأمين إحدى اللجان الانتخابية بمركز مغاغة شمالي محافظة المنيا، وذلك إثر تعرضه لعارض صحي مفاجئ لم يمهله طويلًا.

رحيل مفاجئ في "مدرسة الجرنوس"

شهدت لجنة مدرسة "الجرنوس" التابعة للدائرة الثالثة بمركز مغاغة، واقعة وفاة الرائد "محمود أبو القاسم"، الذي سقط مغشياً عليه بشكل مفاجئ أثناء أداء مهام عمله في تأمين سير العملية الانتخابية.

وتبين بالفحص الطبي المبدئي أن الوفاة نتجت عن إصابته بأزمة قلبية حادة ومفاجئة.

نقل الجثمان وإجراءات قانونية

تم نقل جثمان الضابط الراحل إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام، وتم وضع الجثة تحت تصرف الجهات المعنية.

كما حرر محضر رسمي بالواقعة لإثبات الحالة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصريح بالدفن.