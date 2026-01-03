إعلان

الوطنية للانتخابات بالأقصر: انتظام فتح لجان الإعادة مع تأخر بسيط بلجنة بإسنا

كتب : محمد محروس

12:37 م 03/01/2026

انتظام فتح لجان الإعادة مع تأخر بسيط بلجنة بإسنا

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي أُذيع اليوم، تفاصيل سير عملية الإعادة بمحافظة الأقصر، مؤكدة انتظام العمل داخل معظم اللجان منذ اللحظات الأولى لبدء التصويت.

وأوضح المستشار عبد الرحيم عبد الملك، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالأقصر، أن الإعادة في الدائرة الثانية التي تضم القرنة وأرمنت تُجرى داخل 47 لجنة فرعية، فيما تُجرى الإعادة في الدائرة الثالثة بإسنا داخل 55 لجنة فرعية.

وأشار إلى أن جميع اللجان فتحت أبوابها في الموعد المحدد دون معوقات، باستثناء اللجنة رقم 52 بإحدى قرى مركز إسنا، التي تأخر فتحها حتى الساعة 9:25 صباحًا، مؤكدًا أنه تم تدارك الأمر سريعًا واستئناف العمل بها بشكل طبيعي.

وأكد رئيس اللجنة العامة أن العملية الانتخابية تسير في أجواء هادئة ومنظمة، مع توافر كافة التسهيلات اللازمة للناخبين، وتواجد القضاة والمشرفين لتأمين سير التصويت وفقًا للقانون.

