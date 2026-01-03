محافظ أسيوط يتابع جولة الإعادة للنواب من غرفة العمليات المركزية (صور)

"الصحة" تطلق حملة "عيد من غيرها" لدعم المتعافين من الإدمان

أسيوط - محمود عجمي:

تابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم من غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الأولى والثانية والرابعة، والتي تقرر إعادة التصويت بها تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا.

جاء ذلك بحضور الأستاذ خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد حسني، مستشار المحافظ، والعديد من وكلاء الوزارات ومديري القطاعات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، خلال متابعته اللحظية، انتظام العمل داخل اللجان منذ بدء التصويت، وعدم رصد أي معوقات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن جميع المقار الانتخابية تعمل وفق الضوابط المنظمة وتحت إشراف قضائي كامل.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات المركزية تضم ممثلي الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية، وترتبط بشكل مباشر بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، كما ترتبط بغرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات التنمية المحلية، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مستجدات خلال فترة التصويت.

وأشار المحافظ إلى أن الدوائر الثلاث تشمل: الدائرة الأولى: قسما أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، الدائرة الثانية: مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، الدائرة الرابعة: مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج، مؤكدًا أن المتابعة تشمل جميع اللجان العامة والفرعية دون استثناء.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استكملت جميع التجهيزات الفنية واللوجستية للمقار الانتخابية، من تأمين مصادر الكهرباء والمياه وتوفير وسائل الحماية المدنية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الهمم داخل اللجان.

وشدد محافظ أسيوط على التزام المحافظة الكامل بالحياد تجاه جميع المرشحين، مع الاستمرار في تقديم الدعم التنظيمي والفني لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والاستقرار.

وفي ختام تصريحاته، دعا المحافظ المواطنين بالدوائر الثلاث إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع يمثل دعامة أساسية للمسار الديمقراطي، ويعكس وعي أبناء أسيوط وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة.