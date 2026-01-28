إصابة 25 شخصًا فى حادث على طريق وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

أُصيب 25 شخصًا بإصابات متوسطة، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة عمال على طريق وصلة أبو سلطان أسفل كوبري المحور، في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي، بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقت الجهات المختصة بلاغًا بوقوع الحادث، وتحريك 18 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، قبل نقلهم إلى مستشفى فايد لاستكمال العلاج والفحوصات الطبية.

وأوضح مصدر طبي، أن الحادث أسفر عن إصابة 25 شخصًا بإصابات متنوعة، وجرى تصنيف حالاتهم الصحية على أنها متوسطة، مؤكدًا استمرار المتابعة الطبية للحالات المصابة، دون تسجيل أي حالات وفاة.

وفي سياق متصل، جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحادث.