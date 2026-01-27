إعلان

السدة الشتوية تُجفف صنابير قرى الفيوم.. رحلة البحث عن "جركن مياه" في إطسا وسنورس

كتب : حسين فتحي

02:17 م 27/01/2026

محطة مياه الشرب أحد مصادر مياه الشرب النقية بالفيو

الفيوم - حسين فتحي:

تصاعدت أزمة انقطاع مياه الشرب في عدد من قرى مركزي "إطسا" و"سنورس" بمحافظة الفيوم منذ مطلع شهر يناير الجاري، مما دفع الأهالي إلى قطع مسافات طويلة وتكبد مشقة بالغة لتوفير احتياجاتهم الأساسية من المياه النقية، وسط حالة من الاستياء بين المواطنين.

في مركز إطسا، أكد "أحمد أبو زريعة" أن قرى الوحدة المحلية بـ "الحجر والبرنس" تعاني من جفاف تام في المواسير، مما اضطر الأهالي للذهاب إلى قرية "الغرق" التي تبعد نحو 10 كيلومترات لجلب المياه في "جراكن".

فيما أشار "وليد أبو جليل" إلى أن الأزمة امتدت لنجوع قرية الغرق نفسها، حيث غابت المياه لأيام متواصلة، مما أجبر المقتدرين على شراء المياه المعدنية، بينما لجأ البقية إلى القرى المجاورة بحثاً عن مصدر بديل.

أما في مدينة سنورس، فوصف الدكتور "أحمد برعي" معاناة الأهالي مع "ندرة المياه" التي لا تصل إلى المنازل إلا في ساعات متأخرة من الليل، مما يضطر الأسر للسهر في برد الشتاء القارس لتدبير احتياجاتهم اليومية وملء الخزانات، تحسباً لانقطاع الخدمة لفترات أطول.

من جانبه، أوضح محمد جمعة، المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن أزمة الانقطاع في بعض مناطق إطسا وسنورس تعود إلى اعتماد هذه المناطق على "محطات مياه نقالي".

وأشار "جمعة" إلى أن هذه المحطات تتأثر بشكل مباشر بظاهرة "السدة الشتوية" التي تستمر لمدة 21 يوماً في يناير من كل عام وتؤدي لخفض مناسيب المياه في الترع المغذية للمحطات.

وطمأن المتحدث الرسمي الأهالي مؤكداً أن المياه بدأت تتدفق للمحطات تدريجياً منذ مساء الاثنين، ومن المتوقع انتهاء الأزمة تماماً وعودة الخدمة لطبيعتها بحد أقصى غداً الأربعاء.

أزمة انقطاع مياه الشرب بسنورس أزمة انقطاع مياه الشرب بإسنا رحلة البحث عن جركن مياه أزمة المياه بمحافظة الفيوم جفاف صنابير قرى الفيوم

بعد رصد مخالفات.. مصدر: تكثيف التفتيش المفاجئ على المحليات
ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
ليس كارتيرون.. شوبير يكشف موقف المدرب الأجنبي الجديد للزمالك
نقيبة التمريض تطلب تدخل الرئيس لـ"حماية كرامة التمريض في الدراما"
ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر

