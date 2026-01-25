إعلان

قطع مياه الشرب عن 4 قرى بمركز المنيا الثلاثاء القادم

كتب : جمال محمد

10:39 م 25/01/2026

انقطاع المياه

المنيا- جمال محمد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قطع مياه الشرب في 4 قرى بمركز المنيا، يوم الثلاثاء القادم، وذلك بسبب أعمال صيانة الخزانات الأرضية بمحطة مياه قرية زهرة.

ومن المقرر انقطاع المياه عن قرى : زهرة، صفط اللبن، البرجاية، الإسماعيلية، وذلك من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

كما أشارت الشركة إلى توفير سيارات مياه مجاناً للمناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين والمخابز والمؤسسات الحيوية بالقرية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

