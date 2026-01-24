إعلان

محافظ قنا يوجه بتأمين طرق "جرارات القصب" بعد انقلاب مقطورة فى قوص

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:10 م 24/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    حادث مقطورة قصب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا ـ عبدالرحمن القرشي:

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمتابعة حركة سير جرارات قصب السكر لتأمين الطرق خلال موسم العصير، تزامنًا مع حدوث تعطل جزئي للحركة المرورية ناتج عن انقلاب مقطورة محملة بالقصب بسبب خلل مفاجئ في أحد إطاراتها، على طريق "العجالين - المحور" بمركز قوص.

وقال الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إنه تم إعادة الانضباط المروري لطريق "العجالين - المحور"، بقيادة مدير إدارة المواقف، وتنظيم حركة السير فوراً ومنع التكدس بنطاق الحادث.

وأوضح رئيس المركز، أنه بعد تلقي الإخطار تم التحرك إلى مقر البلاغ، وتنظيم حركة السير بنطاق المنطقة، وإخطار إدارة المصنع بالموقف، والعمل على توفير لودر لرفع المقطورة ولتنحيتها جانبا، كما تم إحضار مقطورة بديلة ورافعة لإعادة تحميل القصب مرة أخرى عليها.

وأضاف شاكر، أنه جرى استخدام طريق طراد النيل، لتيسير حركة السيارات والجرارات كطريق بديل، أثناء ذهابها أو عودتها من المصنع، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عنه أي خسائر في الأرواح، وأن مسؤولي الوحدة تابعوا الموقف حتى تم التأكد من تسيير وفتح الطريق بكامل طاقته، أمام الحركة المرورية المطلوبة.

وأكد شاكر، على أن المنطقة تشهد اكتظاظ مروري، لا سيما أوقات الذروة وخاصة مع بداية موسم عصير القصب، وأن الوحدة خصصت للمنطقة مجموعة من وحدة الإشغالات لتنظيم الحركة بها، مضيفا أن هناك تنسيق كامل مع إدارة مصنع السكر للتعامل مع أي موقف طارئ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا جرارات قصب السكر انقلاب مقطورة محملة بالقصب مركز قوص موسم العصير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو أديب: تعيين "ابن الوزارة" يحد من فرص استقدام الكفاءات الجديدة للحكومة
أخبار مصر

عمرو أديب: تعيين "ابن الوزارة" يحد من فرص استقدام الكفاءات الجديدة للحكومة
هل تستطيع الثعابين استشعار الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
علاقات

هل تستطيع الثعابين استشعار الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
"لوك شتوي ومكياج بسيط".. هدى المفتي تنشر أحدث جلسة تصوير
زووم

"لوك شتوي ومكياج بسيط".. هدى المفتي تنشر أحدث جلسة تصوير
لم يتركها وحدها.. قصة وفاء انتهت برحيل زوجين "حرقًا" في ألسنة لهب بالشرقية
أخبار المحافظات

لم يتركها وحدها.. قصة وفاء انتهت برحيل زوجين "حرقًا" في ألسنة لهب بالشرقية
"عايز بنتي مسك تندفن الأول".. مشهد مؤثر لأب يحمل نعوش زوجته وأبنائه الأربعة
أخبار المحافظات

"عايز بنتي مسك تندفن الأول".. مشهد مؤثر لأب يحمل نعوش زوجته وأبنائه الأربعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام