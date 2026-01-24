محافظ قنا يوجه بتأمين طرق "جرارات القصب" بعد انقلاب مقطورة فى قوص

قنا ـ عبدالرحمن القرشي:

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمتابعة حركة سير جرارات قصب السكر لتأمين الطرق خلال موسم العصير، تزامنًا مع حدوث تعطل جزئي للحركة المرورية ناتج عن انقلاب مقطورة محملة بالقصب بسبب خلل مفاجئ في أحد إطاراتها، على طريق "العجالين - المحور" بمركز قوص.

وقال الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إنه تم إعادة الانضباط المروري لطريق "العجالين - المحور"، بقيادة مدير إدارة المواقف، وتنظيم حركة السير فوراً ومنع التكدس بنطاق الحادث.

وأوضح رئيس المركز، أنه بعد تلقي الإخطار تم التحرك إلى مقر البلاغ، وتنظيم حركة السير بنطاق المنطقة، وإخطار إدارة المصنع بالموقف، والعمل على توفير لودر لرفع المقطورة ولتنحيتها جانبا، كما تم إحضار مقطورة بديلة ورافعة لإعادة تحميل القصب مرة أخرى عليها.

وأضاف شاكر، أنه جرى استخدام طريق طراد النيل، لتيسير حركة السيارات والجرارات كطريق بديل، أثناء ذهابها أو عودتها من المصنع، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عنه أي خسائر في الأرواح، وأن مسؤولي الوحدة تابعوا الموقف حتى تم التأكد من تسيير وفتح الطريق بكامل طاقته، أمام الحركة المرورية المطلوبة.

وأكد شاكر، على أن المنطقة تشهد اكتظاظ مروري، لا سيما أوقات الذروة وخاصة مع بداية موسم عصير القصب، وأن الوحدة خصصت للمنطقة مجموعة من وحدة الإشغالات لتنظيم الحركة بها، مضيفا أن هناك تنسيق كامل مع إدارة مصنع السكر للتعامل مع أي موقف طارئ.