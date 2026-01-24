جثة و10 مصابين حصيلة انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، مساء اليوم السبت، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وكشفت التحريات الأولية، وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع عامل، وإصابة 10 أخرين بكسور وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارة.