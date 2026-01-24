إعلان

تأجيل محاكمة قاتل اللاعبة "دينا علاء" لجلسة 27 يناير

كتب : مصراوي

07:17 م 24/01/2026

الراحلة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته دينا علاء، لاعبة الجودو بنادي سموحة، لجلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يناير الجاري، وذلك لاستكمال الإجراءات.


وشهدت الجلسة، تقديم دفاع المتهم طلباً رسمياً بعرض موكله على لجنة خماسية من أطباء الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة.
كما طلب الدفاع حضور طبيبة استقبال المستشفى التي دخلها المتهم قبل أيام من الجريمة لسماع شهادتها حول حالته الصحية آنذاك.


وقائع الاتهام

وتعود وقائع القضية التي تحمل رقم 18690 لسنة 2025 جنايات الرمل أول، إلى منتصف أغسطس الماضي، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم "ش.ع.م" تهمة قتل زوجته عمداً باستخدام سلاح ناري داخل مسكنهما بمنطقة جناكليس، إثر مشادة بحضور طفليهما، مما أدى لوفاتها متأثرة بإصابتها بطلقات نارية.

تحقيقات النيابة والمعاينة

أظهرت تحقيقات النيابة العامة، بإشراف المستشار كريم عبد العزيز، رئيس نيابة الرمل أول، أن المعاينة أثبتت وجود جثة المجني عليها مصابة بثلاث طلقات نارية، فيما عُثر على المتهم مصاباً بطلق ناري وبجواره السلاح المستخدم.

وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية تحت الملاحظة لبيان مدى إدراكه، والذي أفاد بسلامة قواه العقلية قبل إحالته للمحاكمة الجنائية.

دينا علاء جنايات الاسكندرية قاتل دينا علاء

