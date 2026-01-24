الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شيّع أهالي محافظة الإسماعيلية، اليوم، جثماني أم ونجلها، ضحيتي الحريق المأساوي الذي اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، في مشهد خيّم عليه الحزن والأسى.

وانطلقت الجنازة من مسجد المطافي متجهة إلى مقابر الشهداء بالإسماعيلية، عقب أداء صلاة الجنازة، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرة الضحايا والأهالي، حيث ترددت الدعوات بالرحمة والمغفرة للفقيدين، وبالصبر والسلوان لذويهما.

وأسفر الحريق عن وفاة الشيماء جلال السيد السيد، 28 عامًا، إثر توقف القلب والتنفس، متأثرة بإصابتها بحروق في الوجه.

كما لقي نجلها، فهد محمد رجب غريب محمد، البالغ من العمر 5 سنوات، مصرعه نتيجة توقف القلب والتنفس، عقب إصابته بحروق من الدرجة الثانية في منطقتي الصدر والرقبة، إضافة إلى الذراع الأيسر.

وفي السياق ذاته، أُصيب الزوج، محمد رجب غريب محمد، 45 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى في الذراعين والوجه، فضلًا عن حالات اختناق، وتم نقله إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث يخضع حاليًا للمتابعة الطبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية لجهات التحقيق أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في شاحن جهاز «سكوتر» داخل الشقة، ما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة وانتشارها بمكان الواقعة.

وتم نقل الجثمانين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، فيما خيّم الحزن على أهالي المنطقة عقب الحادث الأليم.