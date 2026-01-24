اليوم.. أولى جلسات محاكمة قاتل لاعبة الجودو بنادي سموحة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته، دينا علاء، لاعبة الجودو بنادي سموحة.

وتُعقد الجلسة بعضوية كل من المستشارين تامر ثروت شاهين ومحمد لبيب دميس، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن.

وتعود وقائع القضية رقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، عندما تلقت أجهزة الأمن بالإسكندرية إخطارًا يفيد مقتل سيدة على يد زوجها داخل الشقة السكنية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ش.ع.م بيت النية على قتل زوجته، واستل سلاحه الناري من خزينته الخاصة ممسكًا به بعزم، وفقًا لما جاء بأوراق القضية.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها حاولت منعه خشية إيذاء نفسه، إلا أن المتهم أطبق بكلتا يديه على عنقها، فقاومت وهرعت إلى شرفة الشقة للاستغاثة، إلا أن محاولتها لم تثمر، قبل أن يطلق عليها وابلًا من الطلقات النارية التي أودت بحياتها، وسط هلع وفزع أطفالها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الرمل أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.