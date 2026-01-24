لمدة 4 أيام.. ضعف المياه بالأدوار العليا في 8 قرى بطهطا

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا بعدد من قرى مدينة طهطا، بدءًا من الساعة 8 صباح الأحد 25 يناير 2026 وحتى الساعة 8 صباح الخميس 29 يناير 2026، ولمدة 4 أيام.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن سبب ضعف المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال تطهير الخزانين رقم (1 و2) بمحطة شطورة المرشحة (السطحية)، بهدف تحسين كفاءة التشغيل وجودة المياه المنتجة.

وأشار إلى أن المناطق المتأثرة تشمل: ساحل طهطا، وقرى بنجا، بني حرب، القبيصات، الشيخ مسعود، الحريدية القبلية والبحرية، والشيخ زين العابدين، مع تأثر الأدوار العليا بشكل أكبر خلال فترة الأعمال.

من جانبه، أوضح أسامة العارف، مدير الخط الساخن، أن الشركة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر: الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي أو محمول، أو من خلال رقم واتساب 01207125125، وكذلك عبر تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بتشغيل محطة طهطا السطحية بكامل طاقتها أثناء أعمال التطهير، إلى جانب تشغيل جميع المحطات الارتوازية والنقالية، مع الدفع بسيارات مياه نقية مجانًا لتلبية احتياجات المواطنين عند الحاجة.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف الخدمة.