الأقصر توقف رحلات البالون الطائر مؤقتًا بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب : محمد محروس

02:40 م 23/01/2026

رحلات البالون الطائر - أرشيفية

الأقصر - محمد محروس:

قررت سلطات الطيران المدني بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، وقف رحلات البالون الطائر ومنعها من التحليق في سماء المدينة، بسبب زيادة سرعة الرياح وعدم استقرار الأحوال الجوية، حرصًا على سلامة السائحين والعاملين في هذا القطاع.

وجاء قرار الإيقاف بعد رصد أجهزة الرصد الجوي ارتفاعًا في سرعة الرياح عن المعدلات المسموح بها لإقلاع البالونات، حيث تجاوزت الحدود الآمنة للطيران المنخفض.

وأكد مصدر بمطار البالون في الأقصر أن عمليات المتابعة الجوية مستمرة بشكل دوري، وسيتم السماح باستئناف الرحلات فور استقرار الأحوال الجوية وتراجع سرعة الرياح، مشيرًا إلى أن سلامة الركاب تأتي في مقدمة أولويات الجهات المنظمة.

وتعد رحلات البالون الطائر من أبرز الأنشطة السياحية في الأقصر، حيث تمنح الزائرين تجربة فريدة لمشاهدة معابد البر الغربي ومزارع النيل من ارتفاعات شاهقة، وتشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين من مختلف الجنسيات على مدار العام.

الأقصر الطيران المدني وقف رحلات البالون الطائر السياحية في الأقصر

