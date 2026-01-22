إعلان

العثور على 4 جثث مجهولة في ملاحات الإسكندرية

كتب : محمد عامر

02:31 م 22/01/2026

سيارات الإسعاف ارشيفية

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على 4 جثث مجهولة داخل الملاحات بمنطقة كرموز بالقرب من طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي.

تلقى قسم شرطة كرموز بلاغاً يفيد العثور على جثث مجهولة داخل الملاحات، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود 4 جثث مجهولة، وجرى نقلها بسيارات الإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف فريق من إدارة البحث الجنائي جهوده، لتحديد هوية المتوفين، وفحص بلاغات التغيب فى والمترددين على الطريق بمنطقة العثور على الجثث للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

العثور على جثث ملاحات الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية

