وظيفة وراتب شهري.. استجابة عاجلة من محافظ سوهاج لمريض سرطان (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

استجاب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، لمعاناة المواطن علاء محمد، من قرية شطورة بمركز طهطا، والذي يعاني من سرطان بالعمود الفقري وشلل نصفي، مما أدى إلى ظروف مادية صعبة.

وفور رصد الحالة، وجّه المحافظ بتشكيل فريق عمل من مديريتي التضامن الاجتماعي والعمل ومؤسسة التكافل الاجتماعي لبحث احتياجات الأسرة.

ضم الفريق ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإلهام أبو زيد وكيل وزارة العمل، ومحمود حماد مدير إدارة الضمان والإغاثة بالتضامن، ومصطفى محمد مدير مؤسسة التكافل، وخالد حماد مدير إدارة التضامن بطهطا.

وأعلن ياسر بخيت، وكيل تضامن سوهاج، عن منح الحالة إعانة مالية شهرية بقيمة 1000 جنيه لمدة عام من مؤسسة التكافل، وتسجيلها بمنظومة "تكافل وكرامة".

كما تم تكليف مكتب التأهيل بطهطا بزيارة الحالة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقديم 3 شنط مدرسية لأبنائه، وكرتونتي مواد غذائية، وبطانيتين، والتنسيق لتوفير سيارة مجانية لنقله لمعهد الأورام.

من جانبها، أعلنت إلهام أبو زيد، وكيل وزارة العمل، عن توفير فرصة عمل مناسبة للمواطن علاء ضمن نسبة الـ5% لذوي الإعاقة، بدءًا من أكتوبر المقبل، تشمل تأمينًا اجتماعيًا وطبيًا، لحين استخراج بطاقة الخدمات.

وأكد محافظ سوهاج أن الدولة حريصة على مساندة أبنائها، مشددًا على أن مكتبه مفتوح لتلقي أي حالات إنسانية والعمل على سرعة الاستجابة لها.