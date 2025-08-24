إعلان

محافظ دمياط يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية (بالرابط)

09:20 م الأحد 24 أغسطس 2025

الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط

كتب - مختار صالح:

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024/2025، بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

وتقدم لامتحانات الدور الثاني 10,414 طالبًا وطالبة، حضر منهم 9,710، ونجح 9,539، بنسبة نجاح بلغت 98.24%. بينما وصلت نسبة النجاح الإجمالية بالدورين الأول والثاني إلى 99.49%.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن نتيجة الدور الثاني عبر موقعها الإلكتروني التالي.. اضغط هنا.

وخلال لقائه بمدير المديرية، شدد المحافظ على ضرورة الاستعداد التام للعام الدراسي الجديد، والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية والوحدات المحلية لضمان جاهزية المدارس ومحيطها، والالتزام بكافة الضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم
