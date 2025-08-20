بالصور- ضبط كمية دواجن وكبدة مجهولة المصدر داخل سيارة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

كثفت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين حملاتها التفتيشية على الأنشطة التجارية لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالقوانين التموينية، في إطار تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وخلال إحدى الحملات الصباحية، تمكنت الرقابة التموينية من استيقاف سيارة ثلاجة نصف نقل محملة بربع طن من أجزاء الدواجن، والأجنحة، والكبد، والقوانص مجهولة المصدر، وبدون أي فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات المعروضة للجمهور، بالإضافة إلى ضبط حالتي إعلان عن أوكازيون وهمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.