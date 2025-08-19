حريق بمدرسة التمريض في مستشفى أسيوط الجامعي

أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق محدود اندلع في بعض المخلفات داخل مدرسة التمريض التابعة لمستشفى أسيوط الجامعي، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مدرسة التمريض بالمستشفى الجامعي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في كمية من المخلفات، وتمت السيطرة عليه بالكامل دون امتداده أو حدوث إصابات.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.