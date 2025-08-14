إعلان

"داخل قاعدة الحمام".. العثور على رضيعة في دورة مياه مستشفى ببورسعيد

01:49 م الخميس 14 أغسطس 2025

العثور على رضيعة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عثرت عاملة نظافة في مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، على رضيعة حديثة الولادة في دورة مياه قسم الطوارئ بالمستشفى ملقاة داخل "قاعدة الحمام".

وأكد شهود عيان، أن سيدة تسللت إلى داخل دورة المياه بقسم الطوارئ فور شعورها بعلامات المخاض، وقامت بقطع الحبل السري، وألقت بالطفلة داخل مكان قضاء الحاجة - قاعدة الحمام - واستخدمت "السيفون" وأغلقت الغطاء على الطفلة في محاولة لإنهاء حياتها، ثم انصرفت خارج المستشفى هاربة من فعلتها.

وأكد مصدر طبي مسئول، أن العاملة لاحظت سيل من الدماء على الأرض بدورة مياه قسم الطوارئ فتبعته حتى وصلت الحمام وعندما فتحت الغطاء وجدت طفلة حديثة الولادة ما زالت على قيد الحياة، فجرى نقلها إلى الحضانة بمستشفى السلام، وإبلاغ قسم شرطة الزهور لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتُباشر الجهات الأمنية التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط الأم المتهمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قاعدة الحمام العثور على رضيعة دورة مياه مستشفى ببورسعيد محافظة بورسعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو