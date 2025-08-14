"داخل قاعدة الحمام".. العثور على رضيعة في دورة مياه مستشفى ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عثرت عاملة نظافة في مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، على رضيعة حديثة الولادة في دورة مياه قسم الطوارئ بالمستشفى ملقاة داخل "قاعدة الحمام".

وأكد شهود عيان، أن سيدة تسللت إلى داخل دورة المياه بقسم الطوارئ فور شعورها بعلامات المخاض، وقامت بقطع الحبل السري، وألقت بالطفلة داخل مكان قضاء الحاجة - قاعدة الحمام - واستخدمت "السيفون" وأغلقت الغطاء على الطفلة في محاولة لإنهاء حياتها، ثم انصرفت خارج المستشفى هاربة من فعلتها.

وأكد مصدر طبي مسئول، أن العاملة لاحظت سيل من الدماء على الأرض بدورة مياه قسم الطوارئ فتبعته حتى وصلت الحمام وعندما فتحت الغطاء وجدت طفلة حديثة الولادة ما زالت على قيد الحياة، فجرى نقلها إلى الحضانة بمستشفى السلام، وإبلاغ قسم شرطة الزهور لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتُباشر الجهات الأمنية التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط الأم المتهمة.