"نزل الدرس مارجعش".. اختفاء غامض لطالب إعدادي في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

اختفى طالب في الصف الثاني الإعدادي، منذ يومين، في ظروف غامضة من مدينة قفط، جنوبي محافظة قنا، وتحرر محضر بالواقعة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بتحرير محضر من مواطن بتغيب ابنه فجأة في من دائرة البندر.

وتبين تغيب محمد أبوالحسن محمود البيجاوي، يبلغ من العمر 13 عامًا، في الصف الثاني الإعدادي، بعد أن خرج لحضور درس خصوصي من يوم الجمعة الماضي، وحتى الآن لم يعد إلى منزل أسرته.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن الطالب المتغيب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.