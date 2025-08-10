إعلان

"نزل الدرس مارجعش".. اختفاء غامض لطالب إعدادي في قنا

12:21 م الأحد 10 أغسطس 2025

اختفى طالب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

اختفى طالب في الصف الثاني الإعدادي، منذ يومين، في ظروف غامضة من مدينة قفط، جنوبي محافظة قنا، وتحرر محضر بالواقعة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بتحرير محضر من مواطن بتغيب ابنه فجأة في من دائرة البندر.

وتبين تغيب محمد أبوالحسن محمود البيجاوي، يبلغ من العمر 13 عامًا، في الصف الثاني الإعدادي، بعد أن خرج لحضور درس خصوصي من يوم الجمعة الماضي، وحتى الآن لم يعد إلى منزل أسرته.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن الطالب المتغيب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

1000517689

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطالب المفقود اختفاء غامض طالب إعدادي محافظة قنــا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟