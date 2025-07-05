بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت محكمة بني سويف الابتدائية، صباح اليوم السبت، هدوءًا تامًا وإجراءات أمنية مشددة مع بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

تقدم ثمانية مرشحين لخوض غمار المنافسة على ثلاثة مقاعد فردية مخصصة للمحافظة. من أبرز المرشحين في اليوم الأول:

محمد علي عبد الفضيل (رمز السلم) عن حزب مستقبل وطن.

أحمد محسن مبارك (رمز المسدس) عن حزب مستقبل وطن.

هشام محمد مجدي (رمز السيارة) عن حزب الجبهة الوطنية.

علي فايز بدوي علي (رمز الصقر) عن حزب الوعي.

كريم حسين أحمد (رمز الساعة)، مستقل.

عاطف محمد سيد (رمز التمساح)، مستقل.

ماهر نادي علي توفيق (رمز المدفع)، مستقل.

أحمد يحيى عبد الحميد (رمز الفانوس) عن حزب النور.

تستمر لجنة تلقي طلبات الترشيح في استقبال المرشحين من السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.