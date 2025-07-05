محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة

الدقهلية - رامي محمود:



عاود اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة، في زيارة مفاجئة، وذلك للمرة السابعة بعد أولى الزيارات التي قرر خلالها اقالة مدير العيادة وإحالة نائبه للتحقيق لوجود قصور.



وتابع المحافظ خلال جولته اليوم، مستوى الأداء، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمتواجدين و المترددين على العيادة، وفتح أبواب الصيدليات في موعدها لصرف الأدوية.

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين واستمع إليهم مؤكداً لهم حرصه الدائم على توفير الخدمات اللائقة بهم، ولاحظ انتظام العمل بالعيادة بصفة عامة.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بنفس الالتزام وذات الأسلوب، وقيام رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بشمال شرق الدلتا، بالمرور الميداني اليومي على جميع عيادات ومستشفيات التأمين للتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبرى من المواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية، عددًا من العيادات داخل التأمين الصحي بجديلة، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، مؤكدًا لهم حرصه على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لهم، وتقديمها بالشكل اللائق الذي يراعي كبار السن والمرضى والمترددين وكافة الفئات من المواطنين.





