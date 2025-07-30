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مصرع فني كهرباء خلال صيانة أحد الأبراج بالسخنة

05:00 م الأربعاء 30 يوليه 2025

جثة - أرشفية

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السويس- حسام الدين أحمد:

لقى فني كهرباء في السويس مصرعه، صعقا بالكهرباء خلال صيانة إحدى نقاط نقل الكهرباء بمنطقة السخنة جنوب السويس، ونقل إسعاف السويس جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمجمع السويس.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من العاملين بشركة الكهرباء يفيد تعرض زميلهم لإغماء بعد تلقيه صدمة كهربية خلال تنفيذ أعمال صيانة بالسخنة، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس سيارة إسعاف من أقرب نقطة إلى موقع البلاغ.

وأفادت المعاينة أن الفني أحمد عزت من العاملين بمنطقة كهرباء القناة، وكان يجري أعمال صيانة بأحد أبراج الكهرباء المجاورة لمحطة إنتاج الكهرباء بالسخنة والتابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وأثناء أعمال الصيانة تعرض لصعق كهربي قوي، أدى إلى توقف عضلة القلب في الحال، وفضلت محاولات الإنعاش القلبي للفني.

وحرر قسم شرطة عتاقة محضر بالواقعة، وأدلى زملاء العامل المتوفي بشهادتهم حول الواقعة، وأحيل المحضر للنيابة العامة للتحقيق، ونعى العاملون بمنطقة كهرباء القناة في السويس زميلهم المتوفى أثناء العمل.

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