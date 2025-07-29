مصرع فتاتين غرقًا في بحر يوسف ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقيت فتاة وابنة عمها مصرعهما غرقا، اليوم الثلاثاء، في بحر يوسف، أثناء قيامهما بغسيل الأواني، في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بتعرض "هند.أ.ر"، 12 عامًا، للغرق، ونجلة عمها "جنات.خ.ر"، 11 عامًا، للغرق في مياه بحر يوسف، أمام عزبة كمون التابعة لقرية تلت بمركز الفشن، أثناء قيامهما بغسيل أواني الطهي.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، للبحث عن الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة.