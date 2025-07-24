"بينهم طفلان".. مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط



أسيوط- محمود عجمي:

لقي سائق مصرعه، بينما أُصيب 6 أشخاص آخرين بينهم طفلان، في حادث تصادم مروع بين سيارتين أعلى محور ديروط، بالقرب من مدخل قرية الحوطا التابعة لمحافظة أسيوط.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل على محور ديروط، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

على الفور انتقلت قوة من ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ كشفت المعاينة الأولية، عن تصادم بين السيارتين، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة الملاكي يدعى "قاسم. ع. ي"، 52 عامًا، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: "طه. ع. ز"، 25 عامًا، "أحمد. م. م"، 39 عامًا، "أحمد. م. ع"، 29 عامًا، "رجب. ي. إ"، 49 عامًا، بالإضافة إلى طفلين، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.