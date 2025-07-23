الاتحاد المصري لتنس الطاولة يُعلن تشكيل فرع الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن تشكيل فرع جديد له بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار خطة مجلس الإدارة لنشر وتطوير اللعبة على مستوى الجمهورية، وتوسيع قاعدة الممارسة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بقاعدة جماهيرية وشبابية قادرة على احتضان اللعبة.

وجاء تشكيل فرع الإسماعيلية، ليتضمن عددًا من الشخصيات البارزة والمهتمة بالرياضة، حيث تولى مجدي سعد علي زايد رئاسة الفرع، لما يتمتع به من خبرات إدارية ورياضية واسعة. كما ضم التشكيل في عضويته كلًا من محمد خليل أحمد السيد، ومجدي فهمي سعيد حسين، ومحمد عز الدين محمد سليمان، وطارق محمد فتحي عبدالعزيز.

ويُنتظر أن يسهم الفرع الجديد في دعم أنشطة الاتحاد داخل محافظة الإسماعيلية، وتنظيم الفعاليات والبطولات المحلية، واكتشاف المواهب الشابة، وتوفير البيئة المناسبة لتأهيل اللاعبين وصقل مهاراتهم، بما يخدم استراتيجية الاتحاد المصري لتنس الطاولة في إعداد أجيال قادرة على المنافسة المحلية والدولية