طفل وحقنة بالشنطة.. اشتباه كيدي كاد يفتك بسيدة أسيوط لولا الشرطة (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أثارت واقعة شهدها مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مشادة حادة بين عدد من الأهالي وسيدة منقبة، وسط اتهامات بمحاولة خطف طفل أثناء استقلالها مركبة "توكتوك".

وفقًا لمصدر أمني، وقعت الحادثة بالتزامن مع مرور قوة أمنية تابعة لمركز شرطة منفلوط، حيث لاحظ رجال الشرطة تجمهر عدد من المواطنين حول سيدة منقبة في حالة من التوتر، ما استدعى تدخلهم لفض المشادة والتحقيق في ملابسات الموقف.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام السيدة باستقلال "توكتوك" بغرض التوصيل، وكان يجلس إلى جوارها طفل صغير نجل السائق، وأثناء محاولتها إخراج أجرة الرحلة من حقيبتها، لاحظ الطفل وجود "حقنة" داخلها، فصرخ مناديًا والده: "الحقني يا بابا.. في حقنة في الشنطة"، ما دفع السائق للتوقف واستدعاء الأهالي، الذين سارعوا باتهام السيدة بمحاولة إيذاء الطفل.

وأوضح المصدر الأمني أنه تم اصطحاب السيدة إلى قسم الشرطة للتحقيق، حيث كشفت التحريات الأولية أنها تعمل موظفة بمستشفى منفلوط المركزي، وتعاني من مرض السكري، وكانت تحتفظ بحقنة أنسولين ضمن حاجياتها العلاجية.

وأكد المصدر أنه جرى احتواء الموقف بعد توضيح الملابسات، وتم التصالح بين السيدة وسائق "التوكتوك"، دون توجيه أي اتهامات جنائية.