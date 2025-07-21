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منتجات مجهولة المصدر.. سقوط كيانين لتصنيع الحلويات في المنوفية (صور)

11:05 ص الإثنين 21 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منتجات مجهولة المصدر
  • عرض 5 صورة
    منتجات مجهولة المصدر
  • عرض 5 صورة
    منتجات مجهولة المصدر
  • عرض 5 صورة
    منتجات مجهولة المصدر
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المنوفية - أحمد الباهي:

شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، حملة مفاجئة أسفرت عن ضبط كيانين غير مرخصين يعملان في تصنيع وتعبئة الشيكولاتة والحلويات بدون تراخيص، وباستخدام خامات مجهولة المصدر، في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية ومعايير السلامة الغذائية.

وجاءت الحملة بناءً على معلومات وردت إلى الجهات المعنية، تفيد بوجود نشاط غير قانوني داخل منشأتين تعملان في الخفاء، وتم إعداد مأمورية مكبرة بمشاركة مفتشي التموين والصحة والطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب معدات تصنيع بدائية، ومواد خام غير مدون عليها بيانات إنتاج أو صلاحية.

وجرى تحرير محاضر بالمخالفات، والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة لمحاربة المنتجات الغذائية غير الآمنة، والتصدي للكيانات العشوائية التي تهدد صحة المواطنين، خصوصًا مع تزايد الطلب على منتجات الحلويات خلال موسم الصيف.

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المنوفية الحلويات منتجات مجهولة
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